السيد القصير: 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الفطر

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوعي المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وبالجهود التي يبذلها العاملون بحماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر وتعاملها الفورى مع حالات التعدي.

كما أشاد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات التعدى إلى أدنى مستوياتها وايضا الإزالة في المهد لاي اعمال تشوين مواد بناء.



ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أكد أن حالات التعدي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس 13 مايو كانت فقط 22 حالة تم إزالتها بالكامل بمساحة 16 قيراط وجاءت على النحو التالي 6 حالات في محافظة الغربية و 4 في بني سويف و 3 بالجيزة والمنوفية وحالتين في الفيوم ، وحالة واحدة فقط في كل من الشرقية والأقصر والمنيا والإسماعيلية .



وزير الزراعة شدد على ضرورة إعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار تبويرها بعد إزالة مظاهر التعدى ومواد البناء .



كما أكد القصير على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561