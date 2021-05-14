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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1236 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

بيطري الشرقية يحصن 73 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 1236 حالة تعدي علي الأرض الزراعية واقعة على مساحة 45 فدان و6 قيراط و8 أسهم بنطاق المحافظة, منها  937 حالة إزالة في المهد واقعة على مساحة 35 فدان  و 22 قيراط و 22سهم أرض زراعية وذلك في الفترة من مارس 2020وحتي مايو 2021.

 

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية منذ شهر سبتمبر 2018 وحتي الآن بلغ 9465 حالة إزالة لتعديات واقعة علي مساحة 467 فدان و 2 قيراط و 7 أسهم أرض زراعية, مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

 

وأكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر  إبريل الماضي 2021م بتحصين  73 ألف و 890 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي   564  منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم  240 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

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