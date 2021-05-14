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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات الكهربائية

الصين تتفوق على الشركات العالمية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتربح مليارات الدولارات

شركة كاتل الصينية
شركة كاتل الصينية

فاق عدد المليارديرات التي أنتجتها شركة كاتل الصينية لصناعة البطاريات عدد المليارديرات من شركات التقنية العملاقة العريقة، حيث دخل 9 من مديريها التنفيذيين والمستثمرين الأوائل في قائمة فوربس بليونير  وفقاً لمجلة فوربس بفضل امتلاك كل منهم أكثر من مليار دولار أمريكي.

 

والسبب في ذلك هو ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، فقد ارتفع سعر سهم كاتل بأكل من 150% وفي هذا السياق نطرح عليكم ثرواتهم:

1- مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، روبن زينج بثروة 32.5 مليار دولار 


2- نائب الرئيس، شيلين هوانغ، بثروة 14.7 مليار دولار 


3- نائب الرئيس، بينج ليسري، بثروة 6.6 مليار دولار


4- المستثمر المُبكر، زينهوا بي، بثروة 8.5 مليار دولار 


5- فينجانج زهاو، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 2.4 مليار دولار 


6- كاي وي، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 2.3 مليار دولار 


7- ينجمينج وي، يشغل منصب إداري بالشركة، بثروة 1.9 مليار دولار 


8- كيونجكسينج شين، مستثمر مبكر، بثروة 1.8 مليار دولار

 

9-يوانتاي شين، يشغل منصب إداري بالشركة بثروة 1.3 مليار دولار 

 

وبلغت القيمة السوقية لشركة كاتل حالياً 904 مليار يوان صيني أي ما يعادل 139.6 مليار دولار وهو نفس قيمة فولكس واجن أو آي بي إم، وأكثر من ضعف قيمة نيو، وقد تأسست في عام 2011 ويتم تداولها في بورصة شينزين منذ عام 2017 تحت مؤشر SHE: 300750، وتضاعف سعر سهمها أربعة مرات في العامين الماضيين.

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