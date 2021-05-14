رئيس الوزراء الروسي خلال لقائه جوتيريش يدعو لاتخاذ تدابير للتخلي عن العقوبات أحادية الجانب

دعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخلي عن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والإجراءات الحمائية.



وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب وكالة أنباء " نوفوستي" اليوم الجمعة:" ينبغي للأمم المتحدة إلى جانب حماية حياة الناس وصحتهم أن توحد جهود المجتمع الدولي للتغلب على العواقب الاقتصادية للوباء".



وأضاف:" نرى أنه من الضروري ضمان التعاون الفعال للنظام التجاري متعدد الأطراف، واتخاذ تدابير ملموسة لاحتواء الحمائية والتخلي عن العقوبات الاقتصادية الأحادية"، مشددا على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.



وتابع ميشوستين: أن روسيا كانت الأولى في العالم في تطوير وتسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وقمنا بعرضه على جميع الشركاء من خلال الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون واقترحنا إقامة تفاعل بناء لضمان التطعيم الشامل للسكان"، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أكدت من جديد أهمية العمل المنسق المشترك من قبل جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.