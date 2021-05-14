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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. مقتل 10 شرطيين في مواجهات مع عصابات المخدرات

صدى البلد

أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل 10 عناصر من الشرطة في مواجهات مع عصابات مخدرات بمنطقة "الردوم" جنوبي دارفور.

وبحسب وسائل إعلام عربية، قال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان صحفي، إن الملازم هنو أبوبكر الزبير و9 آخرين، انضموا لقائمة شهداء الإدارة العامة للمخدرات، إثر تعرضهم لهجوم غادر من عصابات المخدرات بأحراش محمية الردوم منطقة (سنقو) بولاية جنوب دارفور أثناء اضطلاعهم بواجبهم في دك قلاع المخدرات ضمن حملات مكافحة المخدرات والسموم".

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وأضاف البيان: "وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تحتسب ثلة من خيرة أبنائها في سبيل الله والوطن والواجب، وتؤكد أن هذه المحاولات الغادرة واليائسة لن تثنيها عن آداء واجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن والقضاء على كافة مظاهر التفلتات وتطهير كل مناطق زراعات المخدرات والسموم وبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون خدمة للبلاد والعباد".

والردوم هي محمية طبيعية تقع في أقصى ولاية جنوب دارفور ويزرع فيها نبات البنقو بكثافة، ودائماً ما تقع مواجهات بين العصابات والشرطة خلال حملات إبادة المخدرات وحرقها.

السودان وزارة الداخلية دارفور قوات الشرطة مكافحة المخدرات السلطات السودانية

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