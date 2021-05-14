مصرع شخص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمنيا القمح

لقي كهربائي مصرعه داخل مستشفى منيا القمح، بعد يومين من إصابته بكسر في قاع الجمجمة على يد جاره في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبس موظف بالمعاش 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.



فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح يفيد وصول "محمد أ م" 33 سنة كهربائي مقيم كفر الدير دائرة المركز يعانى من كسر بقاع الجمجمة وإصابات متفرقة، وتوفى بعد يومين من دخوله المستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وبين جاره موظف بالمعاش بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل الكهربائي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالجريمة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 1236 حالة تعدي علي الأرض الزراعية واقعة على مساحة 45 فدان و6 قيراط و8 أسهم بنطاق المحافظة, منها 937 حالة إزالة في المهد واقعة على مساحة 35 فدان و 22 قيراط و 22سهم أرض زراعية وذلك في الفترة من مارس 2020وحتي مايو 2021.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية منذ شهر سبتمبر 2018 وحتي الآن بلغ 9465 حالة إزالة لتعديات واقعة علي مساحة 467 فدان و 2 قيراط و 7 أسهم أرض زراعية, مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.