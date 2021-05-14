مصطفى بكري عن صمود الفلسطينيين: حقا هو شعب الجبارين

أشاد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بصمود الأشقاء في فلسطين، أمام الإرهاب الإسرائيلي بعد قصف المدنيين العزل بالطائرات الحربية والدبابات.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابة بتويتر: "‏أي شعب هذا، ليلة أمس فقط ، ١٦٠ طائرة إسرائيلية، تطلق ٤٥٠ صاروخا، تستهدف ١٥٠ هدفا مدنيا، فقط في ليلة واحدة، ولايزال مصمما على الصمود والنضال والتصدي، حقا هو شعب الجبارين، كما قال الشهيد الرمز ياسر عرفات".

وتابع بكري في تغريدة أخرى: "‏ياجبل مايهزك ريح، عبارة تثبت مصداقيتها كل يوم، ومع كل عدوان، الجبل هو شعب فلسطين البطل، والريح هي غرور القوة التي يمارسها المحتل، شهداؤنا في الجنة، وقتلاكم في النار، وما لنصر إلا من عند الله".

وأضاف: "‏قالها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر وصدق إن ماأخذ بالقوه لايسترد بغير القوه".