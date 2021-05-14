يوتيوب الثقافة بين وائل جسار ورصاصة فى القلب ثالث غدا

حفلات عيد الفطر المبارك

تعرض قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، ضمن فعاليات مبادرة الثقافة بين ايديك يبث ثالث أيام عيد الفطر، غدا فى التاسعة مساء حفلا للنجم وائل جسار يتضمن باقة من اعماله الشهيرة التى حقتت قاعدة جماهيرية كبيرة منها غريبة الناس ، بتوحشينى ، جرح الماضى ، مشيت خلاص ، النهاية واحدة ، عمر واحد ، خلينى ذكرى ، مخبى ايه وغيرها.

وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تاليف توفيق الحكيم واخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار ، انغام احمد رزق ، سامى مغاورى وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال ابراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية.

وقال المطرب وائل جسار، إنه تميز باختيار الأغاني التي ترضي أذواق الجماهير، معقبا: "تميزت باختياري الأغاني التي ترضي ذوق الناس".

وأضاف "جسار"، خلال استضافته عبر فضائية "المحور": "بختار الأغنية التي تصل للقلب مباشرة"، متابعا: "بحس أن الناس بتحب النكد والعذاب في الغناء".

وأشار إلى "كان حلمي أن اتعرف على الشعب المصري واتعرف على مصر، والآن أصبح واحدا منهم، وأعشق الشعب المصري، لأنني لم أرى منهم إلا كل خير ومحبة واحترام".

وأوضح المطرب وائل جسار: "أنا من أكثر الفنانين الذين قدموا أغاني وطنية لمصر.. وربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنهم".