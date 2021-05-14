نشاط مكثف لإدارات مراقبة الأغذية وصحة البيئة بصحة الدقهلية في العيد

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الجمعه انه في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة على رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وأضاف أنه تم المرور على 125 منشأة غذائية قبل وخلال عيد الفطر المبارك و المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وتحرير 130 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت كما تم التوصية بغلق 55 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وأشار الى انه تم خلال هذه الحملات إعدام 754 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 110 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية و إرسال 370 عينة الي المعامل للفحص كما تم اخذ عينات للمياه من اماكن عامة ونوادى ومحطات مياه.

وشدد على التنسيق مع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف المرور على حمامات السباحة والشواطئ والفنادق واستمرار حملات المرور طوال ايام العيد.

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