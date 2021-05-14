محمد إمام يحتفل بنجاح مسلسل النمر

علق الفنان محمد إمام على نجاح مسلسله الرمضاني النمر وتحقيق مشاهدات عاليه في شهر رمضان.



ونشر محمد إمام مجموعة من الصور له وعلق قائلا "النجاح حلو مفيش كلام #الحمدلله #هوجان #النمر .. علامتين في مشواري .. الاتنين تقريباً نفس فريق العمل .. المخرجة القديرة اختي حبيبتي شيرين عادل .. المؤلف العبقري محمد صلاح العزب اللي بعتبره من اجمد الكتاب في تاريخ الدراما .. و اخواتي المنتج المحترم تامر مرسي و المشرف على الإنتاج حسام شوقي اللي لولاه مكنش ولا نجاح من دول حصل .. شكراً ليكم ".



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.





مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

