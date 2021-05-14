لدعم الفلسطينيين.. عشرات اللبنانيين يقتحمون السياج الحدودي ويدخلون إسرائيل

أفادت قناة “العربية”، اليوم الجمعة، بأن عشرات اللبنانيين اقتحموا السياج الحدودي عند مستوطنة المطلة ودخلوا إسرائيل.

وذكرت القناة أن إسرائيل أرسلت مزيدا من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال قصفًا جويًا استهدفت خلاله منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابين استشهدا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن متظاهرين في الأردن حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع إسرائيل، أثناء مسيرة تم تنظيمها نحو الحدود مع دولة الاحتلال لدعم الشعب الفلسطيني.

وزحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية، حيث شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.