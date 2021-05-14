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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: موسكو ودلهي على اتصال دائم لمكافحة تفشي فيروس كورونا

صدى البلد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده، مثلها مثل الدول الأخرى، تقدم مساعدات للهند في مواجهتها لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى تواصل الاتصالات بين موسكو ودلهي في إطار علاقات التحالف بين البلدين.


وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوسع مساعداتها للهند لمواجهة "كورونا"، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "إن العديد من الدول تقدم الآن كل مساعدة ممكنة إلى الهند، وتقوم روسيا بنفس الأمر"، معربا عن أمله أن تسهم هذه المساعدات في مكافحة الفيروس والتفشي العنيف له وسط الشعب الهند".


وأضاف:" أن الجانبين الروسي الهندي، وبسبب علاقات التحالف الخاصة القائمة، يتواجدون على اتصال دائم بهذا الشأن".


وتشهد الهند موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أشار الأطباء الهنود إلى أنهم لا يملكون القوة والموارد لمساعدة مئات الآلاف من المصابين.

الكرملين الرئاسة الروسية موسكو ودلهي كورونا روسيا

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