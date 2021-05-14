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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأطباء تدين اعتداء إسرائيل على سكان غزة

قصف غزه
قصف غزه

تتابع نقابة أطباء مصر بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث فى الأراضى الفلسطينية.

وتندد النقابة باعتداءات إسرائيل الإجرامية و الغاشمة على الشعب الفلسطينى باستهداف سكان غزة بالغارات التى تتوالى لليوم الخامس على التوالى حتى أرتفع عدد الشهداء لأكثر من ١٠٠ شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا ال٨٣٠ مصاب.

وتدعو نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولى للتصدى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جانبها ترحب النقابة بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطينى الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينين  وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية 
وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة، كل الدعم والتأييد لشعب فلسطين الشقيق .

فلسطين المجتمع الدولي اطباء اعتداء غزة علاج المصابين الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الأراضى الفلسطينية

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