اخبار التعليم....إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تكشف تفاصيل ظهور طلابها في فيديو اغنية احنا مش بتوع حداد.. معلومات عن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية.. ننشر الجامعات التكنولوجية والبرامج المعتمدة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

ننشر الجامعات التكنولوجية والبرامج المعتمدة بها في مصر



رئيس جامعة أسيوط يزور أسر شهداء الأطقم الطبية لتقديم هدايا من الرئيس السيسى

ننشر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

التعليم العالي: جارى العمل على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة



"الجيزاوى" يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية

ننشر قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر

ننشر فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر وبرامجها وكلياتها

التعليم العالي عن فروع الجامعات الأجنبية: لتعزيز الصلات مع الدول المتقدمة



التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وأرقام الجلوس بعد العيد



البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية



إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تكشف تفاصيل ظهور طلابها في فيديو اغنية احنا مش بتوع حداد



لطلاب جامعة القاهرة..تعرف على مسابقات كلية الهندسة أونلاين

20 مايو انطلاق دورة إعداد أخصائي إرشاد أسري بجامعة عين شمس



حقوق عين شمس تعلن عن دورات تدريبية لتأهيل طلابها بسوق العمل

