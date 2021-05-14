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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين. .شهيدان جديدان في غزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 121

صدى البلد

استشهد، اليوم الجمعة، مواطنين فلسطينيين وأصيب ستة آخرين بجروح مختلفة، في قصف من طائرة حربية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط غزة، وعلى دراجة نارية في مدبنة رفح جنوب القطاع، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 121.

ووصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، جثة شهيد و6 إصابات بجروح مختلفة بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج.

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وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بصاروخين منزلين في البريج وسوتهما بالأرض، ولحق دمار بمنازل المواطنين المجاورة.

كما استشهد شاب في العشرينات من عمره، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووقالت "وفا" إن الشاب يوسف ماضي استشهد عقب استهدافه من طائرة إسرائيلية بدون طيار وهو يستقل دراجة نارية في حي الجنينة بمدينة رفح.

وكانت وصلت حصيلة الشهداء إلى 119 شهيداً في إحصائية غير نهائية من بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

 

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