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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صارم من الجبلاية بشأن معسكر يونيو بعد تزوير أعمار لاعبي منتخب 2006

صدى البلد

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خضوع كافة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى صفوف منتخب الناشئين مواليد 2006 خلال شهر يونيو المقبل إلى اختبارات أشعة PXR.

جاء ذلك بعد ظهور حالات تزوير بين لاعبي منتخب ناشئ الفراعنة خلال المعسكر التدريبي الاخير بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني.

وألزمت الجبلاية مسؤولى منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بضرورة خضوع اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى معسكر يونيو المقبل إلى اختبار الأشعة الذي يحدد أعمار اللاعبين.

وشدد مسؤولى الجبلاية على الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بضرورة اتباع أقصى.درجات الحيطة والحذر فى اختيار اللاعبين المقرر انضمامهم إلى معسكر يونيو المقبل.


يذكر ان المنتخب الوطني للناشئين من مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان أجرى المدير الفني أشعة PXR على اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق لضمان تطابق أعمارهم مع السن القانونية للمرحلة السنية.

وجاءت نتائج الأشعة لتؤكد تطابق أعمار غالبية اللاعبين المرشحين مع المرحلة السنية عدا خمسة لاعبين.
ومن المقرر اعادة اجراء الأشعة على جميع المرشحين مرة أخرى حيث تأتي نتائجها بشكل تقريبي.

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