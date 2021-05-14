بعادات صحية.. طرق طبيعية لعلاج مقاومة الأنسولين في الجسم

النوم وممارسة الرياضة ابرزها

هناك بعض الأشخاص مصابين بمشاكل تتعلق بمقاومة الأنسولين الأمر الذي يتسبب لهم بزيادة في الوزن، ويعتمد مستوى الأنسولين في الدم على زيادة أو نقصان الوزن إلا أن التحكم في الوزن يمكن عن طريق تنظيم مستوى الأنسولين في الدم ويمكن أن يساهم بشكل كبير في خسارة الوزن.



طرق علاج مقاومة الأنسولين

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن مقاومة الأنسولين هي حالة تتوقف فيها الخلايا عن امتصاص الانسولين.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” الإخباري، أن هناك العديد من العادات التي يمكن باتباعها في النظام لغذائي الخاص بنا تساهم في علاج مقاومة الانسولين للتخلص من الوزن الزائد، ومن أهمها :



علاج مقاومة الأنسولين





1- الحد من استهلام السكريات

2- منع البقوليات والنشويات مثل الأرز والمكرونة وبالأخص خلال وقت العلاج

3- التركيز على تناول الخضروات قدر المستطاع

4- التقليل من هرمون الكورتيزول المسؤل عن العصبية لأن العصبية تساعد بشكل كبير في مقاومة الأنسولين

5- الحرص على النوم لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم في تقليل مستويات الانسولين بالدم؛ حيث يجب النوم أكثر من 6 ساعات في الليل

6- تجنب السهر لأنه يسبب السمنه ويساعد علي مقاومه انسولين

7- الحرص على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد علي خسارة الوزن.