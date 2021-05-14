عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النوم وممارسة الرياضة ابرزها

بعادات صحية.. طرق طبيعية لعلاج مقاومة الأنسولين في الجسم

علاج مقاومة الأنسولين
علاج مقاومة الأنسولين

هناك بعض الأشخاص مصابين بمشاكل تتعلق بمقاومة الأنسولين الأمر الذي يتسبب لهم بزيادة في الوزن، ويعتمد مستوى الأنسولين في الدم على زيادة أو نقصان الوزن إلا أن التحكم في الوزن يمكن عن طريق تنظيم مستوى الأنسولين في الدم ويمكن أن يساهم بشكل كبير في خسارة الوزن.
 

طرق علاج مقاومة الأنسولين

 

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن مقاومة الأنسولين هي حالة تتوقف فيها الخلايا عن امتصاص الانسولين.
 

6 أسباب وراء الإصابة بمشاكل مقاومة الأنسولين

وداعا لحقن الأنسولين .. علاج جديد لمحاربة مرض السكري


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” الإخباري، أن هناك العديد من العادات التي يمكن باتباعها في النظام لغذائي الخاص بنا تساهم في علاج مقاومة الانسولين للتخلص من الوزن الزائد، ومن أهمها :
 

علاج مقاومة الأنسولين



1- الحد من استهلام السكريات  
2- منع البقوليات والنشويات مثل الأرز  والمكرونة وبالأخص خلال وقت العلاج 
3- التركيز على تناول الخضروات قدر المستطاع 
4- التقليل من هرمون الكورتيزول المسؤل عن العصبية لأن العصبية تساعد بشكل كبير في مقاومة الأنسولين  
5- الحرص على النوم لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم في تقليل مستويات الانسولين بالدم؛ حيث يجب النوم أكثر من 6 ساعات في الليل
6-  تجنب السهر لأنه يسبب السمنه ويساعد علي مقاومه انسولين
7- الحرص على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد علي خسارة الوزن.

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
مقاومة الأنسولين علاج مقاومة الأنسولين زيادة الوزن خسارة الوزن السكريات النوم

موضوعات متعلقة

3 مخاطر لـ السمنة على صحتك.. تعرف عليها

استشاري تغذية علاجية تكشف عن روشتة لتجنب زيادة الوزن في العيد مع تناول الكعك

تناول الطعام أمام المرآة ..حيل خارقة لفقدان الوزن بنجاح بعد رمضان

بدون حرمان.. 12 نصيحة تجنبك زيادة الوزن في العيد

ترشيحاتنا

أمريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

أسعار الذهب بختام تعاملات ثاني أيام عيد الفطر

تعرف على سعر ومواصفات تحفة فيفو الجديدة 2021 Vivo Y12s

تطور خطير.. إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي من سوريا

المصري يهزم غزل المحلة 2-1 ويقفز للمركز الثالث

تهنئة بعيد الفطر.. بايدن: من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

كواليس حفل ماجدة الرومي بـ قصر القبة وماذا قالت لـ الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ