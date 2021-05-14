تعرف علي سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات ثاني أيام عيد الفطر

الريال مقابل الجنيه

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر، وذلك للتعاملات الأونلاين خلال إجازة عيد الفطر وغلق البنوك.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك بلوم حوالي 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك عودة حوالي 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى الاسكندرية حوالي 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك العقارى المصرى العربى 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية حوالي 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك التجارى الدولى CIB حوالي 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى المصرف المتحد حوالي 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه حوالي 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك مصر حوالي 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول حوالي 4.12جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك العربى الافريقى حوالي 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطنىNBK حوالي 4.06 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامى حوالي 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبى الوطنى حوالي 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

