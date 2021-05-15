حدث في 3 شوال.. هزيمة قاسية للعثمانيين في صحراء موهاج المجرية ووفاة الخليفة العباسي الثاني عشر

هل علينا اليوم، الثالث من شهر شوال، لعام 1442 هجرية، ووقعت في مثل هذا اليوم، عدة أحداث في الأعوام السابقة، نرصدها في التقرير التالي:

في مثل هذا اليوم من عام 247 هجرية، قتل الخليفة العباسي الثاني عشر، أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، على يد بعض من قادة جنده.

وفي عام 1098 هجرية، تلقى الجيش العثماني، عزيمة قاسية في صحراء موهاج المجرية، وقتل منه 20 ألف جندي، أمام الحلف الصليبي الذي كونته أوروبا ضد العثمانيين.

وفي عام 1358 هجرية، تم افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.

وفي مثل هذا اليوم، من عام 252 هجرية، توفي أحمد المستعين بالله، الخليفة العباسي الثاني عشر.

كما توفي في مثل هذا اليوم من عام 1369 هجرية، محمد بن أحمد السوسي، فقيه وقاضي شرعي ومدرس ومفسر مغربي.

وتوفي كذلك في مثل هذا اليوم ، عبد العزيز بن عمر الغامدي، قائد ومجاهد في الشيشان.