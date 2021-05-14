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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لسحب سموم المخدرات

كورس علاج الإدمان في المنزل

كورس علاج الإدمان
كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل

يعتمد كورس علاج الإدمان، لسحب سموم المخدرات في المنزل، على خطر الإدمان وسرعة تحولك إلى مدمن على حسب العقار الذي ادمنته تنطوي بعض العقاقير مثل المسكنات الأفيونية على خطر أعلى وتتسبب في الإدمان بسرعة أكبر من غيرها.

 

كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل
 

إن الهدف من كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل، هو إزالة السموم المسمى أيضًا "بالتخلص من السموم" أو العلاج بالسحب الأمر الذي يمكنك من التوقف عن تناول المخدر الذي ادمنته بسرعة وأمان قدر المُستطاع.، وفقا لما نشر في موقع  altaafi .
 

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بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل غير فعال، لذا فمن الآمن الخضوع إلى علاج بالسحب في العيادة الخارجية، وقد يحتاج آخرون إلى الدخول إلى مستشفى أو مركز علاج داخلي.
 

كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل



ويؤدي كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل سحب من فئات مختلفة من المخدرات، مثل مضادات الاكتئاب، أو المُحفزات، أو الأفيون، ومحاولة التغلب على  الآثار الجانبية التي تحدث لمدمني.

كما أنه يتطلب كورس علاج الإدمان لسحب سموم المخدرات في المنزل أساليب مختلفة. قد يتضمن التخلص من السموم تدريجيًا بتخفيض جردة الدواء أو استبدال بمواد أخرى بشكل مؤقت، مثل الميثادون أو البيوبرينورفين أو خليط من البيوبرينورفين والنالوكسون.

علاج الإدمان كورس علاج الإدمان سحب سموم المخدرات المسكنات الأفيونية مضادات الاكتئاب

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