طالب بالإفراج عن قتلة الشهداء.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت: من عبدة الدولار واليورو

هاجم رواد السوشيال ميديا، حسام بهجت بسبب دفاعه عن عناصر جماعة الإخوان الارهابية ومطالبته بالإفراج عن الإرهابيين من السجون.



وقال أحد رواد السوشيال ميديا : "كيف وصل حسام بهجت لهذه المرحلة من التآمر فيجاهر علنا بالمطالبة بالإفراج عن قتلة ومخربين ينتمون لجماعات كل هدفها إعادة مشهد الفوضى للبلاد مرة أخرى".

وأضاف: "حسام بهجت ليس لديه شئ من حمرة الخجل فعندما يطالب بإخلاء سبيل عناصر متورطة بإرتكاب أعمال عنف .. فيجب أن نعلم أن صالح الوطن ليس في مخيلته تماما.. هل يستطيع حسام بهجت أن يواجه أهالي وأبناء الشهداء وجها لوجهة بمطالبه الدنيئة".

وقال آخر: "لماذا لا يتم إتخاذ مواقف حاسمة تجاهه وأمثاله من العملاء عبدة الدولار واليورو .. خاصة بعد أن إنكشفت مخططاتهم المتواكبة مع التحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية نطالب بالتحقيق في مصادر دخله .. فنحن لم نعلم له وظيفة حقيقية منذ ظهوره عبر بلاعات السوشيال ميديا التي يتنفس من خلالها كذبة وخبثا".