مرمي الشناوي محظور واستغلال للفرص.. تفاصيل المحاضرة الأخيرة بين موسيماني ولاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه شهدت تحذير شديد اللهجة من سرعات بطل جنوب أفريقيا الذي كان يدربه في وقت سابق قبل تولي القيادة الفنية للأهلي بجانب المهارات الشديدة وعلي رأسهم جاستون سيرينو ، وقال موسيماني خلال تلك المحاضرة أن صن داونز لا يمتلك السرعات الفائقة والمهارات فقط ولكنه يملك أسلحة كثيرة من بينها الاستقرار الفني والإداري والثبات فالقوام الرئيسي لم يتغير منذ خمس سنوات وبالتالي فأن لاعبيه يقفون علي أرض صلبة ويعرفون بعضهم جيداً حتي بعد رحيله تولي مدرب يعرفهم جيداً.

وأضاف أن ثبات التشكيل والقدرات البدنية والفنية سوف تكون كلمة السر لدي المنافس وبالتالي فأنه يجب الحذر من الوصول لمرمي محمد الشناوي خاصة في مواجهة الذهاب التي ستجري بملعب السلام غداً، وأوضح أن الشحات وطاهر أو كهربا وأفشة يجب أن يكون لهم دور كبير في استغلال الفرص التي ستلوح لهم أمام مرمي المنافس والتي ستكون قليلة بشكل كبير.

وشدد موسيماني أن مواجهة الأهلي وصن داونز هي نهائي مبكر من وجهة نظره لتلك النسخة بدوري أبطال أفريقيا مع إعترافه بأن هناك تطور في أداء بعض الفرق مثل سيمبا والوداد البيضاوي المغربي والترجي لكن يبقي بطلي مصر وجنوب أفريقيا هم الأفضل والأقوي.

وفرض موسمياني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الالتزام والانضباط التام داخل معسكر الفريق الأحمر الذي بدأ مبكراً قبل المباراة بـ 48 ساعة خاصة مع صعوبة المهمة التي يراها الجهاز الفني وإدارة النادي مفصلية إلي حد بعيد في مشوار أبناء الرداء الأحمر الموسم الحالي.