عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرمي الشناوي محظور واستغلال للفرص.. تفاصيل المحاضرة الأخيرة بين موسيماني ولاعبي الأهلي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه شهدت تحذير شديد اللهجة من سرعات بطل جنوب أفريقيا الذي كان يدربه في وقت سابق قبل تولي القيادة الفنية للأهلي بجانب المهارات الشديدة وعلي رأسهم جاستون سيرينو ، وقال موسيماني خلال تلك المحاضرة أن صن داونز لا يمتلك السرعات الفائقة والمهارات فقط ولكنه يملك أسلحة كثيرة من بينها الاستقرار الفني والإداري والثبات فالقوام الرئيسي لم يتغير منذ خمس سنوات وبالتالي فأن لاعبيه يقفون علي أرض صلبة ويعرفون بعضهم جيداً حتي بعد رحيله تولي مدرب يعرفهم جيداً.

 

وأضاف أن ثبات التشكيل والقدرات البدنية والفنية سوف تكون كلمة السر لدي المنافس وبالتالي فأنه يجب الحذر من الوصول لمرمي محمد الشناوي خاصة في مواجهة الذهاب التي ستجري بملعب السلام غداً، وأوضح أن الشحات وطاهر أو كهربا وأفشة يجب أن يكون لهم دور كبير في استغلال الفرص التي ستلوح لهم أمام مرمي المنافس والتي ستكون قليلة بشكل كبير.

 

وشدد موسيماني أن مواجهة الأهلي وصن داونز هي نهائي مبكر من وجهة نظره لتلك النسخة بدوري أبطال أفريقيا مع إعترافه بأن هناك تطور في أداء بعض الفرق مثل سيمبا والوداد البيضاوي المغربي والترجي لكن يبقي بطلي مصر وجنوب أفريقيا هم الأفضل والأقوي.

 

وفرض موسمياني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الالتزام والانضباط التام داخل معسكر الفريق الأحمر الذي بدأ مبكراً قبل المباراة بـ 48 ساعة خاصة مع صعوبة المهمة التي يراها الجهاز الفني وإدارة النادي مفصلية إلي حد بعيد في مشوار أبناء الرداء الأحمر الموسم الحالي.

ترشيحاتنا

أردوغان يطالب الأمم المتحدة والدول الاسلامية بالعمل على وقف الصراع في غزة

استشهاد 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

شابة تتهكم على موت حبيبها السابق من خلال ترك رسالة ساخرة أمام قبره

من فاتته صلاة عيد الفطر .. هل يجوز أدائها في ثاني أيام العيد؟

لرواد الأعمال.. 10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات وفقا للقانون

تمديد الغلق "علي الأبواب".. لجنة إدارة أزمة كورونا تتخذ قرارات جديدة الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

الشيخ صالحين بمسلسل موسى.. وفاة الفنان محمد ريحان بعد صراع مع كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ