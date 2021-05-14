الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة صن داونز
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء اليوم لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.
ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.