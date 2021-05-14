الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة صن داونز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء اليوم لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.