مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

لقي عروسان مصرعهما، فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح -الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية، وتم نقل الحثتين إلى مستشفى منيا القمح.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "منيا القمح – الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، أثناء اصطحاب العريس لعروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق.

وجارى إخطار النيابة العامة لإجراء المعاينة ونقل الجثتين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.