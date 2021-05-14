حريق بمحل فرارجي في سوهاج.. والعناية الإلهية تنقذ السكان من كارثة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج على حريق هائل نشب بمحل فرارجي بمنتصف الشارع العمومي أمام قهوة أحمد مرعي بمركز المراغة شمالي الإقليم، كما استطاع الأهالي إفساد اسطوانة بوتوجاز كادت أن تنفجر بإحدى المنازل المجاورة للمحل المُشتعل بالنيران.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بمحل مُخصص لبيع الدواجن بالشارع العمومي أمام قهوة أحمد مرعي بدائرة المركز، دون أي إصابات بشرية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران المُشتعلة، واستطاعت قوات الحماية المدنية بالفعل السيطرة على الحريق قبل امتداده.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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