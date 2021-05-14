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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم أمل الحناوي بذهبية الإعلاميين الشبان في مهرجان أكتوبر القادم

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي

تكرم الجمعية المصرية للكتاب والإعلامين الشبان، بعض الإعلاميين البارزين على الساحة والذي شاركوا وقدموا تغطيات شاملة في مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال فاعليات المهرجان الخامس للجمعية والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.

 وأعلنت جمعية الإعلاميين الشبان المصرية، أنه بين صفوف الإعلاميين البارزين الذين سيتم تكريمهم، الإعلامية أمل الحناوي أحد أبرز الإعلاميين، حيث أدارت العديد من الحوارات واللقاءات الهامة مع الكثير من الشخصيات العامة البارزة على الساحة السياسية محليا ودوليا.

وقامت أمل الحناوي، بإنتاج الآلاف من التقارير والتغطيات الشاملة  للعديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال مسيرتها المهنية والإعلامية علي شاشة روسيا اليوم، حيث تعمل منذ ما يقرب من 15 عاما وحققت نجاحا كبيرا وبارزاً، وقامت بتغطية الأحداث التي جرت بمصر من ثورتين متتاليتين وهو ما جعل لها قاعدة كبيرة من المحبين والمتابعين فى مصر والعالم العربي.

كما قامت بتغطية أهم  الاحداث في السودان وليبيا، كما عملت كمذيعة بالنيل للأخبار كقارئة نشرات إخبارية وقدمت العديد من البرامج الثقافية والسياسية والاجتماعية علي شاشة النيل الثقافية.

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
جمعية الإعلاميين أمل الحناوي النيل للأخبار الإعلاميين الشبان روسيا اليوم النيل الثقافية

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