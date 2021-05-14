روسيا تستهدف الاستحواذ على 20% من سوق الهيدروجين العالمية



أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن روسيا تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من سوق الهيدروجين العالمية، مشيرًا إلى أنها تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين.



وقال وزير الطاقة الروسي - وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن استخدام التقنيات الجديدة يجب أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه، لافتًا إلى أن تقنيات إنتاج الهيدروجين ليست بجديدة، حيث أن كل مصفاة تقريبا يمكنها إنتاج المادة.



وكانت وثيقة حكومية قد كشفت الشهر الماضي عن أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدرجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار، حيث سترفع روسيا صادرات الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول العام 2024 إلى 200 ألف طن سنويا، وستحقق دخلا من 0.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.



ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات بحلول عام 2035 إلى ما بين مليوني و7 ملايين طن، وستصل إلى قيمة 7.8 مليار دولار و21.1 مليار دولار.