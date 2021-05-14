نور محمد: سعيد برسالة باهر دويدار عن أدائي لدوري في "هجمة مرتدة"| فيديو

قال الفنان نور محمد، “إنني سعيت كثيرا أن أعمل مع الفنان أحمد علاء، وذلك منذ أن شاهدت فيلم الحفلة، وجاء ترشيحي للعمل الدرامي ”هجمة مرتدة" من المنتج الفني هاني عبدالله، وذلك بعد عمله مع في مسلسل “آخر نفس”، للترشيح للمخرج الكبير "أحمد علاء"، وبالفعل حصلت علي دور الذي كان يختلف عن باقي ادواري من قبل".

وأضاف "نور محمد"، خلال حوار خاص المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، "احمد علاء شرح لي الدور أن ضابط أمن الدولة يختلف عن ضابط الشرطة، ليكون ضابط أمن الدولة له تون صوت معين وابتسامة معينة، وحتي أنني كان يعلو صوت في التصوير بين الحين والآخر ونقوم بإعادة المشهد مرة أخرى، وذلك لأن ضابط أمن الدولة له شخصية معينة".

وأشار "محمد"، "نجاحي في هجمة مرتدة يعود إلى أحمد علاء بعد الله عز وجل، نجاحي في المسلسل جاء بعد الكثير من التوجيهات والكلام من المخرج أحمد علاء، في أداء تجسيد تلك الشخصية، حيث أن تكون شخصية لها وزنها كـ "ضابط مخابرات".

وأكد، "كان الدور يمثل قلق كبير لي، وذلك لأن مجرد التفكير في دور ضابط المخابرات يأتي أمامك عملاقة من الفنانين ومنهم يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي وأحمد ماهر، فكان هذا الدور مسئولية كبيرة أمامي، فكان من الضروري أن أركز في كل كلمة في هذا الدور، وحتى أنه يجب التركيز بنسبة 100% في كل دقيقة داخل التصوير.

وأوضح، "أسعدني جميع ردود الأفعال، لتكون آخرهم السيناريست باهر دويدار، عندما علق علي جوري في المسلسل بأجمل التعليقات، ألا وهي "انت رائع يا نور، عامل الدور بشكل هايل، وانا مبسوط انك شاركت معانا في هذا العمل، وربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح".