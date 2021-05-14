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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة : استمرار عمليات احتواء التلوث الزيتي في شاطئ بالغردقة ومسح جوى للمنطقة

صدى البلد


تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي تتخذها الوزارة  وأعمال المكافحة التي تتم لاحتواء التلوث الزيتي الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة ،حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث ،حيث تم على الفور الدفع بلجنه عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر ، و مسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة ، حيث تم البدء فى أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول ،كما  قامت الهيئة بعمل مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

وقد أستمرت جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالي ، باستخدام ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة ، بالإضافة إلى العمالة اليدوية وقد  تم إسترجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالى 4 طن، كما يتم تجميع المخلفات ( الصلبة والسائلة ) أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعة للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

كذلك قامت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى استكمال أعمال  تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من أي آثار للتلوث .

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البحر الأحمر مدينة الغردقة وزيرة البيئة وزارة البيئة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهاز شئون البيئة الغردقة بيوض التلوث الزيتي

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