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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مياه الرديتر

كل ما تريد معرفته عن أسباب نقص مياه الرديتر

مياه الرديتر
مياه الرديتر

يعتبر الردياتير من أهم الأجزاء المسؤولة عن ضبط درجة حرارة محرك السيارة، ليعمل بكفاءة  ويبرد المحرك لأنه بطبيعة الحال يعمل بالاحتراق الداخلي مما ينتج حرارة ، لذلك يجب الاهتمام به وتنظيفه وتغيير الماء الموجود داخله من وقت إلى آخر لتضمن درجة حرارة مثالية لمحرك السيارة مما يطيل من عمره الافتراضي وفي هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع.

 

في بداية الأمر يجب غسيل الريداتير وتغيير مياه دورة التبريد كل سنة على الأكثر.

 

كيفية غسيل ريداتير السيارة 

1- غلق تشغيل محرك السيارة، والانتظار إلى أن تبرد السيارة تمامًا قبل البدء في عملية تنظيف الردياتير.

2- قم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.

3- أعد تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، ثم قم بفتح غطاء الردياتير وضع المنظف الخاص بالردياتير بالكامل.

4- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلًا إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.

5- قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تمامًا، وكذلك قم بفك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.

6- قم بوضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة عشر دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ والصدأ، إلى أن يخرج ماء نظيف منه.

7- قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، ثم ضع السائل الخاص للتبريد في الردياتير، ثم أغلق الردياتير بإحكام، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى، وهكذا تكون انتهيت من عملية تنظيف وغسل الردياتير.

 

نقص مياه الرديتر

أما عن أسباب نقص مياه الرديتر فيوجد أكثر من سبب أما وجود تسريب في دورة المياه أاو احتياج المحرك لعمل عمرة و توضيت للأجزاء الداخلية.  

 

أسباب نقص ماء القربة

أسباب نقص ماء القربة في طبيعة الحال تكون بسبب نقص الريداتير فتقوم القربة بعملها في تزويد  النقص مما ينتج عنه نقص ماء القربة. 


أسباب تبخر ماء الرديتر

وأسباب تبخر ماء الرديتر هو تشغيل المحرك في أماكن حارة للغاية ويوجد سبب آخر وهو استخدام غطاء ردياتير بمقاس مختلف عن الأصلي مما ينتج عنه تبخير المياه. 


أسباب رجوع الماء من الرديتر إلى القربة

رجوع الماء من الرديتر إلى القربة يحدث في كثير من الأحيان بسبب زيادة المياه داخل الريداتير فبالتالي تعود المياه مرة أخرى للريداتير. 


زيادة ماء القربة 

زيادة ماء القربة هو من الأمور التي تحدث عادة بسبب تعبئتها بالكثير من المياه ولكنه أمر غير مقلق لأن مصنعي السيارة لم يتركوا أي شيء للصدفة فيوجد ما يسمي بخرطوم الفايظ للتخلص من زيادة ماء القربة. 

ريداتير المحرك حرارة المحرك دورة التبريد

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