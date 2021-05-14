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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير، والقرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا فورًا، مضيفًا أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتسهيل حل التوترات في منطقة القرن الأفريقي ومن بينها ملفي حول سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية".

وأكد البيان أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها الدوليين لضمان وقف إطلاق النار في إثيوبيا.

وأضاف البيان، أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم.

وناقش المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.

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