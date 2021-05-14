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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لتوزيع الهدايا ولعب العيد علي اطفال شرم الشيخ

شباب مستقبل وطن يطلقون مبادرة "شاركني الفرحة"

هدايا ولعب اطفال
هدايا ولعب اطفال توزع بشرم الشيخ

نظمت أمانة التعليم، والبحث العلمي بحزب “مستقبل وطن” بشرم الشيخ مبادرة "شاركني الفرحة " خلال ايام عيد الفطر المبارك في احياء الماركاتو والسوق القديم  بمشاركة عدد من الشباب لإدخال الفرحة علي قلوب الأطفال.


ووزع شباب المبادرة برئاسة مروة عبد الواحد أمينة لجنة التعليم والبحث العلمي  اللعب والهدايا علي الاطفال  وقطع الشيكولاته  والحلويات.


وشارك في المبادرة كلا من دكتور عماد عطية امين التنظيم ومروة عبد الواحد أمينة لجنة  التعليم والبحث العلمي وناهد عبد المنعم عضوة لجنة التعليم  ومايكل يوسف امين العضوية  وصلاح سيد احمد امين العمل الجماهيري  وإيمان مجدي يعقوب أمينة لجنة الإغاثة 
وقالت مروة عبد الواحد أمينة لجنة الإعاقة .
 

وقالت مروة عبد الواحد أمينة التعليم والبحث العلمي  بحزب مستقبل وطن بشرم الشيخ أن المبادرة لمشاركة الاطفال الصغار فرحة العبد وادخال الفرحة  علي قلوب الاطفال وتعليمهم المشاركة عن طريق تنظيم  الالعاب لهم  وتشجيع الفائزين وتوزيع الجوائز لهم 
وفي سياق متصل قامت الشرطة المصرية  بتوزيع الورد في الكمائن علي القادمين  لقضاء عطلة العيد في جنوب سيناء  واستقبالهم بالترحاب الشديد   وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك .
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شاركني الفرحة

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مستقبل وطن شرم الشيخ مبادرة شاركني الفرحة جنوب سيناء

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