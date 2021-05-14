تمديد الغلق "علي الأبواب".. لجنة إدارة أزمة كورونا تتخذ قرارات جديدة الأسبوع المقبل

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، اجتماعها الاسبوع المقبل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمناقشة وتقييم الوضع الوبائي في مصر وتحديد مدى الاحتياج لمد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وطبقت يوم 6 مايو الجاري لمدد أخرى من عدمه.

وكان أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات خلال اجتماع لجنة الأزمة للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، مشيرا إلى إنه تلاحظ عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان أكد أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الخميس الموافق 6 مايو 2021 ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط؛ كي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة.



وشملت قرارت الللجنة غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما كان هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث كان هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة، منذ اللحظة الأولى، حاولت ولا تزال مستمرة في بذل قصارى جهدها لإدارة هذه الأزمة شديدة القسوة والاستثنائية، التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ضوء ذلك تقدم مدبولي بكل الشكر والتقدير والتحية للأطقم الطبية الذين يبذلون جهدا بطوليا خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة بصبر وجلد ورحابة صدر، لاسيما خلال تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه أصبح لهذه الأطقم الطبية خبرة متراكمة للتعامل مع هذه الأزمة.