الكويت تعلن إصابة 763 حالة جديدة و7 وفيات بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1,191 حالة شفاء، و7حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 290,006 حالة.

وكانت الكويت قد أعلنت مطلع مايو عن عدم السماح للمواطن الكويتي بالسفر ما لم يكن قد حصن من فيروس كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي، فقد تقرر عدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطن الكويتي ومرافقيه من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.