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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تتهكم على موت حبيبها السابق من خلال ترك رسالة ساخرة أمام قبره

صدى البلد

سخرت شابة أمام قبر أحد الشباب الذي يبدو أنه توفى في عمر صغير بسبب مرض السكر، ولكن طريقة سخريتها منه عقب الوفاة أثارت حفيظة والديه ورواد التواصل الاجتماعي. 

 

تداول رواد التواصل الإجتماعي رسالة كتبتها إحدى الفتيات على قبر أحد الشباب عقب دفنه بأيام وكتبت “ لقد انتصر السكر مرة أخرى عليك” ، وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية. 

 

علمت أسرة الشاب ما قامت به الفتاة، وشعروا بالغضب والاستياء الشديد وذلك بسبب شكوكهم أن موته كان بسببها لأنها قررت أن تتزوج من أحد الشباب ورفضت حبه لها.

 

يبدو أن الأمر به بعض الغموض، لأن أسرة الشاب لم يصرحوا بأي شيء يخص الفتاة، ولم تذكر الشابة الدوافع التي جعلتها تكتب تلك الرسالة. 

 

جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي هاجموا تلك الشابة، واستاءوا مما قامت به أمام قبر الشاب وطلبوا القبض عليها والكشف على قواها العقلية. 

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