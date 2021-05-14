خبير عسكري: التدريب المصري الأمريكي البحري يحقق المصالح المشتركة للدولتين

بمشاركة القوات البحرية المصـرية والأمريكية

تشهد القوات المسلحة المصرية تدريبا عابرا مع القوات البحرية الأمريكية بمشاركة قطع بحرية مصرية في نطاق الأسطول الجنوب بالبحر الأحمر.

ووفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن هذه التدريبات تأتى تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأمريكي فى دعم جهود الأمن البحري بالمنطقة.

البحر الأحمر منطقة اهتمام ومصالح بالنسبة للولايات المتحدة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء أركان حرب "حمدى بخيت"، إن التدريبات المشتركة هى نتيجة علاقات عسكرية متميزة، وأن هناك مناطق تعتبر من المناطق الهامة والمصالح لدول كثيرة مثل البحر الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة لأن به مضيق باب المندب الذى هو المعبر الهام بالنسبة لقناة السويس.

المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة من التدريب

وأوضح "بخيت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك مصالح مشتركة في هذا التدريب بالنسبة للقوات المسلحة المصرية والقوات الامريكية، هدفها هو تأمين البحر الأحمر من المخاطر التي يشهدها.

أنواع التدريبات التي تشهدها القوات المصرية والأمريكية

وتابع: أن هناك تدريبات تتم في صالح الإغاثة والكوارث والتدخل السريع وهذه تعتبر مواقف مشتركة بين دول كثيرة في العالم، ولهذا يعتبر التدريب المصري الأمريكي المشترك في البحر الأحمر تدريب هام بالنسبة للدولتين.

تحقيق المصالح المشتركة

أختتم: "أن هذا التدريب يحمل عناوين مشتركة كثيرة بين الدولتين الأمريكية والمصرية، وهذا لتحقيق مصالحهم المشتركة ورفع كفاءة القوات البحرية للدولتين وتأمين مصالحهم في البحر الأحمر".

بينات القوات المسلحة المصرية

نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE)،و(USCGC ROBERT GOLDMAN) ، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.