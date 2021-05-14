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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الريال يعلن دخول كروس العزل بسبب تواصله مع مصاب بكورونا

صدى البلد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس يعزل نفسه حاليا بعد أن كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

 

وذكر النادي أنه لم تثبت إصابة كروس /31 عاما/ بفيروس كورونا.

 

وكان كروس يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على غرناطة 4 / 1 أمس الخميس في الدوري الإسباني. ولم يحدد الريال المدة التي سيستمر فيها اللاعب بعزل نفسه.

 

ويختتم الريال مبارياته هذا الموسم بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد ثم ضيفه فياريال بعدها بأسبوع.

 

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.

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