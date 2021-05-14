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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يطالب الأمم المتحدة والدول الاسلامية بالعمل على وقف الصراع في غزة

اردوغان
اردوغان

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الأمم المتحدة والدول الإسلامية يوم الجمعة إلى وقف أسوأ قتال بين إسرائيل ونشطاء غزة منذ سنوات ، قائلا إن تركيا ستدعم أي مبادرة للأمم المتحدة لإنهاء العنف.

وردد أردوغان الاتهامات بأن أفعال إسرائيل في القدس وغزة أظهرت أنها "دولة إرهابية" ، وقال إنه ناقش الصراع مع قادة أو حكومات 19 دولة.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: "ندعو كل دولة وكل مؤسسة ، بغض النظر عن دينها وأصلها ، للتصرف بأسرع ما يمكن ضد هجمات إسرائيل".

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قال مسؤولو صحة محليون إن إسرائيل قصفت غزة بنيران المدفعية والغارات الجوية يوم الجمعة ، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال ، بينما استهدفت أنفاق النشطاء الفلسطينيين في محاولة لوقف الهجمات الصاروخية المستمرة على البلدات الإسرائيلية.

وأفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 122 شخصا ، من بينهم 51 امرأة وطفلا ، قتلوا في عدة أيام من الغارات على غزة. وقتل ثمانية اشخاص في إسرائيل.

شنت حركة حماس الحاكمة في غزة الهجمات الصاروخية على القدس وتل أبيب ردا على اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس.

وقال أردوغان :"من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات سريعة لضمان السلام والهدوء في القدس."

واكد إن منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا والتي تعتبر نفسها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي يجب أن تعمل. وقال أردوغان "إذا لم تتخذ على الفور موقفا ملموسا وفعالا ، فسيُعتبر أنها أنكرت وجودها".

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