السيطرة على حريق في أرض زراعية بـ أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية باسيوط من السيطرة على حريق في 40 قيراط من زراعات القمح والبامية بقرية الطوابية بمركز الفتح دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ورود بلاغ بنشوب بحريق في أرض زراعية مساحتها 40 قيراط بمركز الفتح.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق غرب البلد قرية الطوابية مركز الفتح بأرض زراعية مساحة 20 قيراط قمح ملك “ جمال. س. أ” ، وتم الإخماد ولا توجد إصابات.