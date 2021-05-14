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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال التعقيم والتطهير بدور العبادة والمنشآت العامة.. صور

تعقيم المنشآت العامة
تعقيم المنشآت العامة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكثيف أعمال تعقيم وتطهير دور العبادة وجميع المنشآت الحكومية والبنوك وماكينات الصرافة ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة للمنشآت الخدمية والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www. egcovac. mohp. gov. eg للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف المراكز والمدن والأحياء بتنظيم حملات لتعقيم وتطهير المساجد والمنشآت الحكومية والعامة ودور العبادة، كما تم التنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصلين باتباع الإجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصليين.

وأضاف السماحي، أن المحافظ وجه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة خلال عدة اجتماعات سابقة لتسخير الإمكانات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والمباني الحكومية والشوارع والميادين ومكاتب البريد والبنوك، لتحقيق أعلى معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

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