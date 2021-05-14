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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تفقد 26 مليون دولار في جيب بنطلون جينز.. ما الذي حدث ؟

دولارات أمريكية
دولارات أمريكية

يبدو أن سوء الحظ لازم سيدة أمريكية فازت بمبلغ 26 مليون دولار في مسابقة اليانصيب، لتتفاجأ لاحقا أنها فقدت التذكرة الفائزة في جيب بنطلون ثم وضعته في الغسالة.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أدعت السيدة أنها اشترت التذكرة الفائزة في سحب يانصيب كاليفورنيا بقيمة 26 مليون دولار، وتم بيع تذكرة "سوبر لوتو بلس" الفائزة في متجر صغير في نورووك في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.

 

ورصدت كاميرات المراقبة زيارتها مجددا إلى المتجر حيث طلبت من العاملة استخراج  الرقم نفسه للفوز بالجائزة، ولكنها رفضت، وأبلغت منظمو المسابقة، نظرا لأن الموعد النهائي المحدد للمطالبة بالجائزة الكبيرة مر يوم الخميس.

 

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يقول منظمو اليانصيب إنه يجب الحصول على المبلغ الفائز  في غضون 180 يومًا من السحب ، الذي حدث في 14 نوفمبر.

 

 وقالت إسبيرانزا هيرنانديز ، إحدى العاملين في المتجر في نورووك، إن امرأة زارت المتجر يوم الأربعاء زاعمة أنها كانت صاحبة التذكرة الفائزة بالجائزة ، لكنها فقدت التذكرة وتخشى أن تكون قد أضافتها بطريق الخطأ لغسل الملابس.

 

فيما أوضحت المتحدثة باسم يانصيب كاليفورنيا ، كاثي جونستون ، إن لقطات المتجر لن تكون كافية لإثبات ادعاء المرأة ، وأنه يلزم دليل قوي مقنع على امتلاك للتذكرة، ورغم ذلك تمت مشاركة نسخة من الفيديو مع منظمي اليانصيب، للتحقيق في الدعوى بشكل أكبر.

 

وقال المنظمون في بيان إنه إذا لم يكن هناك فائز معترف به بالجائزة الكبرى، فسيتم توزيع الأموال على المدارس العامة في كاليفورنيا، وأضاف البيان أن بائع التجزئة الذي باع التذكرة الفائزة حصل على 130 ألف دولار كجزء من الإجراء المعتاد لليانصيب.

 

كانت الأرقام الفائزة في السحب في نوفمبر 23 ، 36 ، 12 ، 31 ، 13 ، فيما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلاً عن منظمي المسابقة أنه من النادر للغاية ألا يتقدم حاملو التذاكر الفائزون في يانصيب كاليفورنيا.

 

هذه  ليست المرة الأولى التي يزعم فيها الناس أنهم اشتروا تذاكر فائزة ولم يتمكنوا لاحقا من تقديمها للفوز بالجائزة، ففي عام 2016 ادعت سيدة أنها فقدت الرقم في بنطلون في الغسالة أيضا.

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