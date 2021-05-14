محافظ الدقهلية: على المواطنين عدم التصافح والسلام باليد

طالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة في هذا الصدد.

وأضاف مختار، في تصريحات تليفزيونية لقناة TeN، اليوم الجمعة، إنه يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتابع المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حالة انضباط من قبل جميع المواطنين.