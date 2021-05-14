إقبال ضعيف على دور العرض السينمائي بوسط البلد في ثاني أيام العيد.. فيديو

شهدت دور العرض السينمائي بمنطقة وسط البلد، إقبالا ضعيفا من قبل الزائرين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد على شباك التذاكر عدد قليل من المواطنين لحضور أفلام عيد الفطر، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

ورصد " صدي البلد" خلال جولة بمنطقة وسط البلد فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك ، فى محيط دور السينما غياب للمواطنين وغياب مظاهر الاحتفال بعيد الفطر.

وكانت دار الإفتاء أعلنت أن أمس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.