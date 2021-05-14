أطلق النار على أسرته.. تفاصيل انتحار بائع خضروات بـ القليوبية

بسبب حفل خطوبة

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف تفاصيل إطلاق بائع خضروات، أعيرة نارية على أفراد أسرته.

تبلغ لمركز الخانكة بالقليوبية بتاريخ 13 الجاري بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز ووجود مصابين وما تبين من قيام بائع خضروات 45 سنه مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه كل من ​نجله 24 سنه، و​كريمته 18 سنه، ​شقيق طليقته 40 سنه، ​نجل شقيق أخر لطليقته 25 سنه، و​خطيب الثانية 20 سنه، "جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية مُصابين بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهم لمستشفي الدمرداش وفـي وقت لاحق توفـي الثانية والثالث".



​وذلك بسبب قيام طليقته 42 سنة ربة منزل "مقيمة طرف الأول بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام علي إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.

ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم برئاسه قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البجث الجنائي بالقليوبية بالأماكن المحتمل تردده عليها والإختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية وبحوزته متعلقاته الشخصية، عثر بجواره على السلاح الناري المستخدم.