عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب حفل خطوبة

أطلق النار على أسرته.. تفاصيل انتحار بائع خضروات بـ القليوبية

جثة
جثة

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف تفاصيل إطلاق بائع خضروات، أعيرة نارية على أفراد أسرته.

تبلغ لمركز الخانكة بالقليوبية بتاريخ 13 الجاري بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز ووجود مصابين وما تبين من قيام بائع خضروات 45 سنه مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه كل من ​نجله 24 سنه، و​كريمته 18 سنه، ​شقيق طليقته 40 سنه، ​نجل شقيق أخر لطليقته 25 سنه، و​خطيب الثانية 20 سنه، "جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية مُصابين بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهم لمستشفي الدمرداش وفـي وقت لاحق توفـي الثانية والثالث".

الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التسهيل على المواطنين بالجوازات

ضبط شخص أنشأ منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بالغربية


​وذلك بسبب قيام طليقته 42 سنة ربة منزل "مقيمة طرف الأول بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام علي إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.

ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم برئاسه قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البجث الجنائي بالقليوبية بالأماكن المحتمل تردده عليها والإختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية وبحوزته متعلقاته الشخصية، عثر بجواره على السلاح الناري المستخدم.

خطوبة القليوبية وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية حفل خطوبة علاء سليم أعيرة نارية قطاع الأمن العام اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية

ترشيحاتنا

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

للتعاملات الأونلاين.. سعر صرف الدولار في البنوك بختام ثاني أيام العيد

أخبار التكنولوجيا| واتساب تختبر ميزة جديدة لتغيير أبرز قيودها.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفا مميزا بتصميم عصري وتقنية الـ5G

البحوث الإسلامية : صيام ستّ من شوال يعوض النّقص الذي حصل في رمضان

بعد اعتزاله لعب الكرة|أحدث ظهور لـ سيد معوض بصحبة نجله.. شاهد

قائمة المنتخب البرازيلي للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

الصحة تكشف عن 5 فئات مستثناة من الحصول علي لقاح كورونا

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ