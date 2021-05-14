عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسرائيل والنني.. محاولات يهودية لاضطهاد الفرعون.. والعرب يدعمونه ويشيدون بموقفه

النني
النني

شن اليهود الإسرائيليون، حملات شرسة منذ أمس الخميس، من أجل إنهاء مسيرة محترفنا المصري محمد النني مع فريقه ارسنال الإنجليزي.

وسبب الحملة هو دعم النني للمواطنين الفلسطينيين، ضد ما يلقوه من انتهاكات مستمرة في الأيام الماضية، على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

النني كتب على حساباته الرسمية على مختلف منصات تواصل الاجتماعي:"قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين."

هل كان النني أول من دعم الفلسطينية؟ الحقيقة لا، فهناك العديد من اللاعبين العرب والأجانب سواء كانوا مسلمين أو لا، قاموا بدعم فلسطين، إذًا فما القصة؟

تل عوفر، عضو منظمة «بورد أوف ديبيوتيز» اليهودية في بريطانيا قام بمراسلة كل الجهات المرتبطة بـ ارسنال، بدءًا من النادي، مرورًا بالرعاة، وأخيرًا رابطة الدوري الإنجليزي.. كان كل هدفه هو معاقبة أو إيقاف أو رحيل النني عن ارسنال.

نادي ارسنال قام بالوقوف بجانب لاعبه، فرد على مراسلة عوفر بإيميل رسمي جاء فيه: كما هو الحال لجميع العاملين في ارسنال، بما فيهم لاعبينا.. يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم على منصاتهم الخاصة، تحدثنا إلى النني حول هذا الأمر حتى يفهم الآثار المترتبة على مركزه كلاعب."

وأضاف نادي ارسنال:" بصفتنا ناد، نحن ملتزمون بمواجهة جميع أشكال التمييز والدفاع عليها ومواصلة الدفاع عن الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة."

الرد لم يعجب عوفر، وتعجب من عدم معاقبة النني، لكن جاءه رد من إحدى شركات الرعاة لنادي ارسنال، والتي أكدت رفضها لموقف النني، كما راسل عوفر إدارة رابطة الدوري الإنجليزي ، مطالبًا بوقف اللاعب لتعبيره عن آرائه السياسية.

حملات عوفر والإسرائيليين، رد عليها المصريون والعرب ردًا قاسيًا، فأطلقوا هاشتاج لدعم النني، وهو الذي كان من أكثر الهاشتاجات تداولًا منذ أمس، كما قام العديد من اللاعبين بدعمه، مشيدين بموقفه المشرف.

بلا شك سيواجه النني حملات أخرى من أجل التأثير عليه، لكن موقفه سيظل مشرفًا بلا شك، وبكل تأكيد فأن الصهاينة لم يقوموا بمهاجمة النني إلا لكونه مصريًا بالأخص وكذلك مواقفه المستمرة من دعم القضية الفلسطينية منذ بداية مسيرته مع الساحرة المستديرة.

إسرائيل محمد النني فلسطين مصري النني أرسنال الاحتلال الصهيوني الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

للتعاملات الأونلاين.. سعر صرف الدولار في البنوك بختام ثاني أيام العيد

أخبار التكنولوجيا| واتساب تختبر ميزة جديدة لتغيير أبرز قيودها.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفا مميزا بتصميم عصري وتقنية الـ5G

البحوث الإسلامية : صيام ستّ من شوال يعوض النّقص الذي حصل في رمضان

بعد اعتزاله لعب الكرة|أحدث ظهور لـ سيد معوض بصحبة نجله.. شاهد

قائمة المنتخب البرازيلي للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

الصحة تكشف عن 5 فئات مستثناة من الحصول علي لقاح كورونا

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ