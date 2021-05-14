إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق أبو حماد العباسة وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، علي طريق أبو حماد العباسة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة .

تم نقل المصابين إلي مستشفي أبو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفاة الفنان محمد ريحان عصر اليوم الجمعة؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد، بعد 3 أيام من نقله إلى مستشفى العزل التابع لمستشفيات الزقازيق الجامعية بمحافظة الشرقية.

واضاف "شعلان" ان الفنان الراحل محمد ريحان دخل مستشفى العزل التابع لمستشفيات الجامعة قبل ثلاثة أيام، بعد نقله من مستشفى خاص كان يُعالج فيه، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي في وحدة عناية مركزة، إلا أن حالته كانت متأخرة بسبب معاناته من الفشل الكلوي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تلقي اتصالاً من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي،وتم الاطمئنان على تقديم كافة الإجراءات اللازمة لعلاج الفنان الراحل محمد ريحان .

وأختتم رئيس جامعة الزقازيق مؤكدا أن نجل الفنان الراحل محمد ريحان موجود حاليًا بالمستشفى الجامعي، وجاري تقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالجثمان وتسلميه لذويه.

وعلي جانب اخر فقد لقى عروسين مصرعهما منذ قليل فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح -الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية، وتم نقل الحثث الي مستشفى منيا القمح وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " منيا القمح – الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين انقلاب سيارة ملاكى انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، كان العريس قد اصطحب عروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق، وجارى إخطار النيابة العامة لإجراء المعاينة ونقل الجثتين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة

وعلي جانب اخر فقد اصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وكسور إثر تصادم سيارة ملاكى بالرصيف على الطريق الإقليمى "بلبيس- بنها" أمام قرية بنى صالح وتم نقل المصابين الي مستشفى السعديين بمنيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطاراً من مستشفى السعديين بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى فى الرصيف بالطريق الإقليمى "بنها- بلبيس" أمام قرية بنى صالح، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وجارى تحرير محضر بالواقعة.