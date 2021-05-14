عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق أبو حماد العباسة وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، علي طريق أبو حماد العباسة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة .

 

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

تم نقل المصابين إلي مستشفي أبو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفاة الفنان محمد ريحان  عصر اليوم الجمعة؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد، بعد 3 أيام من نقله إلى مستشفى العزل التابع لمستشفيات الزقازيق الجامعية بمحافظة الشرقية.

 

واضاف "شعلان" ان الفنان الراحل محمد ريحان دخل مستشفى العزل التابع لمستشفيات الجامعة قبل ثلاثة أيام، بعد نقله من مستشفى خاص كان يُعالج فيه، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي في وحدة عناية مركزة، إلا أن حالته كانت متأخرة بسبب معاناته من الفشل الكلوي.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تلقي اتصالاً من  نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي،وتم الاطمئنان على تقديم كافة الإجراءات اللازمة لعلاج الفنان الراحل محمد ريحان .

 

وأختتم رئيس جامعة الزقازيق مؤكدا أن نجل الفنان الراحل محمد ريحان موجود حاليًا بالمستشفى الجامعي، وجاري تقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالجثمان وتسلميه لذويه.

 

وعلي جانب اخر فقد لقى عروسين مصرعهما منذ قليل فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح -الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية، وتم نقل الحثث الي مستشفى منيا القمح وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا  بوقوع حادث تصادم بطريق " منيا القمح – الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين انقلاب سيارة ملاكى انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، كان العريس قد اصطحب عروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق، وجارى إخطار النيابة العامة لإجراء المعاينة ونقل الجثتين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة

 

وعلي جانب اخر فقد اصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وكسور إثر تصادم سيارة ملاكى بالرصيف على الطريق الإقليمى "بلبيس- بنها" أمام قرية بنى صالح وتم نقل المصابين الي مستشفى السعديين بمنيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطاراً من مستشفى  السعديين بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

 

وتبين من التحريات  تصادم سيارة ملاكى فى الرصيف بالطريق الإقليمى "بنها- بلبيس" أمام قرية بنى صالح، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وجارى تحرير محضر بالواقعة.

اخبار حوادث اخبار حوادث البلد أخبار الحوادث الشرقية اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لـ قادة العالم: أوقفوا القتل فى فلسطين.. وكفى الصمت والكيل بمكيالين

الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية: تدخلوا فورا لوقف عدوان إسرائيل على غزة

التشكيل المتوقع لـ ليستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تدريبات عسكرية مصرية - أمريكية.. خبراء يكشفون أهميتها وسر اختيار البحر الاحمر

تري بالعين المجردة.. الكواكب الصخرية تزين سماء مصر والوطن العربي الليلة

فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

مصر والأردن يطالبان بحماية الفلسطينيين والتحرك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

تعرف على مواعيد صرف رواتب مايو 2021

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ