حظر الاتوبيسات والرحلات النيلية.. الداخلية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ثانى أيام العيد | فيديو

شهدت محافظات الجمهورية، انتشارا موسعا لقوات الشرطة وذلك ضمن الخطة الأمنية المتبعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ مواعيد الغلق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددت الأجهزة الأمنية من الرقابة لمنع تواجد المواطنين فى الشواطئ العامة أو نهر النيل حيث تقوم الدوريات العامة التابعة لشرطة البيئة والمسطحات بتمشيط نهر النيل بشكل مستمر لحظر سير المراكب النيلية.

وتنتشر عناصر من الشرطة النسائية بالشوارع والميادين.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكمنة بطول الطرق الرابطة بين المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار حظر سير أتوبيسات الرحلات مع متابعة التزام قائدي السيارات الأجرة والكمامات الواقية.

كما نشرت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خدماتها داخل محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.