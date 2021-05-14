شاهد... متظاهرون في الأردن يحاولون اجتياز الخط الحدودي مع فلسطين

زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني، وسط محاولات المتظاهرين لاجتياز الخط الحدودي مع فلسطين، وذلك وفقا لما عرضته قناة "روسيا اليوم".

ووسط محاولات اجتياز الحدود، تقوم قوات الأمن الأردني بمنع محاولات عبور المتظاهرين من بين المزارع باتجاه الشريط الحدودي.

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وكان من المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.