محافظ جنوب سيناء يحتفي بالأمريكية المصابة بالسرطان وبأسرتها بالهدايا و"مفتاح شرم الشيخ"|فيديو

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بالسيدة الأمريكية المصابة بالسرطان، "جلوريا والكر" بمقر إقامتها بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى.

رحب المحافظ بها وبأسرتها على أرض شرم الشيخ مدينة السلام، وشكرها على حبها وشغفها بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة، متمنيا لها الشفاء العاجل وقدم لها الدعوة لزيارة المدينة وزيارة مقاصدها السياحية.

وقدم محافظ جنوب سيناء هدية لها عبارة عن عباءة وشال بدوي وشعار عبارة عن مفتاح لمدينة شرم الشيخ تقديراً واحتفاءً بها، كما قدم المحافظ هدايا لزوجها وأبنائها وأحفادها وباقي أسرتها.

ومن جانبها أعربت جلوريا والكر عن سعادتها البالغة بلقاء محافظ جنوب سيناء وحرصه علي لقائهم وحفاوته، وشكرته علي ما قدمه لهم من هدايا وما رأته بمدينة شرم الشيخ من جمال وسحر ونظافة وامان، مضيفة أنها ستأتي الي شرم الشيخ في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري للاستمتاع بجوها ومناخها الرائع.