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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

جولة ميدانية لرئيس شركة مياه أسيوط لمتابعة انتظام العمل أثناء إجازة عيد الفطر

رئيس شركة مياه اسيوط
رئيس شركة مياه اسيوط

أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، جولة ميدانية اليوم لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة انتظام وسير العمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأكد أن تلك الجولة تأتى فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المرور الميدانى ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع محطات إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

 

وأوضح أن الجولة، شملت المرور على محطات الصرف الصحى "موشا، شطب، نزلة عبداللاه، عرب المدابغ"، محطة مياه الأربعين، ومركز الخدمات الرئيسى بالشركة.

 

وقدم المهندس محمد صلاح، التهنئة أثناء جولته لمديرى المناطق ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالمحطات  وتشجيعهم على بذل المزيد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد رئيس مياه أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير احتياجات المواطنين خاصة في تلك الفترة التى يزيد فيها الاستهلاك مع حلول الصيف وشدة الحرارة.

 

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